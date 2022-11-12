Орловский СК отсудил крупную сумму за аварию

Иск следственного органа рассмотрел арбитражный суд.

Как следует из материалов арбитражного дела, исковое заявление Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области было предъявлено к обществу с ограниченной ответственностью «Циркон», зарегистрированному в Кирове. Следственный орган ставил вопрос о возмещении убытков, причиненных в результате дорожно-транспортного происшествия. Суд установил, что в марте 2018 года между «Цирконом» и СУ СК был заключен государственный контракт на оказание услуг по управлению служебным транспортом пассажиров и имущества.

В мае 2018 года примерно в 13 часов 40 минут на автодороге общего пользования межмуниципального значения Мценск-Высокое-Мелынь водитель служебного автомобиля марки «Форд Фокус» не учел дорожные условия, не справился с управлением и совершил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием машины. В результате ДТП пострадал только водитель. В машине в тот момент также находилась помощник следователя следственного отдела по Мценскому району. Со слов водителя, они ездили по служебным делам в район, а ДТП произошло, когда они возвращались в Мценск. Водитель уверял, что ехал со скоростью примерно 70 км/ч, но на некоторых участках дороги покрытие было неудовлетворительным. Не доезжая до Мценска примерно 6 километров, он увидел участки с ямами в дорожном покрытии, стал нажимать на тормоз и не справился с управлением автомобиля, после чего вылетел в кювет.

Водитель был госпитализирован, следов алкоголя в его крови не нашли. В последующем дело об административном правонарушении было закрыто. Эксперты пришли к выводу, что водитель просто не учел дорожные условия. Вышеуказанный автомобиль принадлежит СУ СК РФ по Орловской области. Поэтому управление обратилось в арбитражный суд с иском к компании, на которую работал водитель. Суд постановил иск удовлетворить и взыскать с ответчика убытки в размере 712,8 тысячи рублей.

ИА «Орелград»