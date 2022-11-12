Под Орлом обеспечат охрану линий и сооружений связи

Контроль будет ужесточен на территории города Мценска.



Глава Мценска Николай Кочетаев издал постановление о мерах по обеспечению охраны линий и сооружений связи на территории города. Из преамбулы документа следует, что он был разработан в целях создания необходимых условий для эксплуатации линейных сооружений связи. Комитету по архитектуре и градостроительству администрации города Кочетаев поручил формировать земельные участки с учетом охранных зон существующих линий и сооружений связи по согласованию компаниями связи.

Управлению жилищно-коммунального хозяйства поручено обеспечить выдачу разрешений юридическим и физическим лицам на производство земляных работ в охранной зоне линий связи. Управление по муниципальному имуществу соответственно будет предоставлять такие земельные участки юридическим или физическим лицам на праве собственности, аренды, постоянного бессрочного пользования, безвозмездного пользования и т.д. также только при наличии согласования со связистами.

Кроме того, глава Мценска адресовал ряд рекомендаций юридическим и физическим лицам, планирующим производство земляных работ в охранной зоне существующих линий и сооружений связи, кроме вспашки на глубину до 30 сантиметров, а также имеющим землеройные механизмы. Градоначальник советует им установить строгий контроль за местом нахождения землеройных механизмов, особенно в нерабочее время. Юридическим лицам, производящим земляные работы на территории города Мценска, рекомендовано ежегодно издавать приказ о назначении ответственных за такие работы. Также им предписано передавать связистам данные о своих работах. Это необходимо для предотвращения возможных повреждений существующих линий и сооружений связи.

ИА «Орелград»