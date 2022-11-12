Под Орлом хозяин дома дважды за вечер жестоко избил гостя

12.11.2022 | 17:04 Закон и порядок, Новости

Причиной избиения стала ссора, вспыхнувшая за столом.

Ливенским районным судом Орловской области обращен к исполнению обвинительный приговор, вынесенный ранее в отношении местного жителя по части 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). Преступление было совершено в феврале 2022 года. Как следует из сообщения районного суда, около 18 часов вечера к подсудимому в гости пришел знакомый. Вместе они расположились на кухне и примерно до полуночи распивали спиртные напитки. Затем между ними вспыхнула ссора. Хозяин дома подошел к гостю и дважды ударил его кулаком по лицу.

После этого, как сообщает пресс-служба суда, они вдвоем вышли из кухни в коридор, где выяснение отношений продолжилось. Хозяин с силой толкнул гостя и тот, ударившись спиной о шкаф, присел на пол и получил от собутыльника два удара ногой. Затем мужчины вышли во двор, где подсудимый схватил потерпевшего за футболку и усадил, а затем и повалил его на порог дома и снова начал избиение. Он даже ударил потерпевшего головой и спиной о стену дома.
Удивительно, но после этого оба вернулись на кухню, где продолжили распивать спиртные напитки. Через какое-то время ссора вспыхнула с новой силой. На этот раз хозяин дома действовал еще более жестоко. Он повалил нетрезвого и без того уже избитого гостя на пол и принялся избивать его руками и ногами. Бил, в том числе, и по голове. В результате его действий потерпевшему были причинены телесные повреждения, причинившие тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, установив ему испытательный срок два года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление», — резюмировали в пресс-службе Ливенского районного суда.

ИА «Орелград»

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