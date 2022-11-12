Район в Орловской области выделил 9 тысяч рублей на борьбу с коррупцией

Соответствующую программу утвердили мценские власти.

Администрация Мценского района утвердила муниципальную программу противодействия коррупции. Из паспорта следует, что ее исполнителями станут сама администрация и, по согласованию, районная прокуратура и районная газета. Действие программы рассчитано на три года – с 2023 по 2025 год. Ежегодно на нее планируется выделять из местного бюджета по 3000 рублей, то есть общий объем финансовых средств составит 9000 рублей. Указанной суммы, по мнению авторов программы, должно хватить на решение целого ряда поставленных задач.

Так, планируется совершенствование мер по профилактике коррупционных правонарушений, повышение качества нормативных правовых актов органов местного самоуправления, применение механизмов выявления и борьбы с конфликтами интересов на муниципальной службе, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции и др. Ожидается, что реализация программы поможет повысить престиж и эффективность муниципальной службы.

Система программных мероприятий предусматривает усиление контроля за добросовестным исполнением местными чиновниками своих служебных обязанностей и привлечение к ответственности недобросовестных муниципальных служащих. Все это вкупе должно повысить уровень доверия населения к органам местного самоуправления. Отчеты о реализации программы «подлежат заслушиванию на производственных совещаниях при главе администрации Мценского района».

ИА «Орелград»