Советниками департамента образования стали педагоги года

Утвержден список советников, работающих на общественных началах.

Департамент образования Орловской области утвердил собственное положение о советниках, работающих на общественных началах. Кроме того, ведомственным приказом уже утвержден состав советников. По условиям, занять такой пост может только высококвалифицированный представитель педагогического сообщества Орловской области, имеющий высшее образование, обладающий соответствующей квалификацией и профессиональным опытом работы в установленной сфере деятельности департамента, необходимыми для решения поставленных перед ним задач.

Искать специалистов будут очень просто: на должности назначаются победители и призеры региональных этапов профессиональных конкурсов «Учитель года России», «Воспитатель года России» и «Сердце отдаю детям». В данном случае в список включены: Анастасия Волченкова, воспитатель детского сада № 91 города Орла, победитель регионального этапа конкурса «Воспитатель года России» в 2022 году; Марина Полухина, педагог дополнительного образования детского технопарка «Кванториум», победитель регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» в 2022 году; Николай Грошин, учитель физкультуры гимназии № 34 города Орла, победитель регионального этапа конкурса «Учитель года России» в 2022 году.

Отметим, что советник на общественных началах не является государственным гражданским служащим и свои функции выполняет на безвозмездной основе. Следовательно, на него не распространяются запреты и ограничения, в том числе антикоррупционные, связанные с замещением должностей государственной гражданской службы. Советник назначается и освобождается от своих обязанностей приказом департамента образования. Основными функциями являются: подготовка аналитических записок и обобщающих материалов, экспертных заключений, выработка рекомендаций, информирование руководителя департамента о возможных позитивных и негативных последствиях принимаемых решений.

Также работа будет заключаться в оказании научной, методической помощи руководителю департамента образования и его заместителям. Советники получили право участвовать в заседаниях ведомственной коллегии, координационных и экспертных советов, межведомственных комиссий, оргкомитетов, рабочих групп, а также в совещаниях, конференциях, «круглых столах» и иных мероприятиях, организуемых департаментом.

Они получат допуск к документам, необходимым им для выполнения возложенных на них поручений. При этом советники не вправе разглашать конфиденциальные сведения и использовать свое положение, а также служебную информацию в личных целях. Также им запрещено совершать действия, порочащие статус советника или наносящие ущерб престижу департамента, давать чиновникам поручения и указания, получать от физических и юридических лиц вознаграждения, в том числе подарки, за деятельность, связанную с исполнением функций советника. Нельзя им и вести переписку с юридическими и физическими лицами от имени департамента.

ИА «Орелград»