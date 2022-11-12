В Мценске назвали главные проблемы некоммерсантов

Некоммерческие организации на местах почти не имеют навыков освоения бюджетных средств.

Власти Мценского района Орловской области утвердили муниципальную программу поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНО). Документ интересен тем, что в нем приведен анализ текущей ситуации, в том числе названы основные проблемы общественников. По мнению чиновников, существует целый комплекс проблем, многие из которых требуют безотлагательного решения.

Например, СОНО, действующие на территории Мценского района, обладают слабой материальной базой. У них нет средств на приобретение литературы, компьютеров, программного обеспечения, расходных материалов и аренду помещений. Кроме того, у многих работников СОНО «отсутствуют знания и навыки разработки социальных проектов, привлечения финансовых средств, составления заявок на получение бюджетных субсидий и грантов». Также они нуждаются в имущественной, финансовой, информационной, консультативной и образовательной поддержке со стороны органов местного самоуправления.

Для решения перечисленных проблем и была разработана специальная программа. Ее действие рассчитано на четыре ближайших года, общий объем финансирования составит 268,8 тысячи рублей, то есть ежегодно будет выделяться по 67,2 тысячи рублей. Реализация программы, как ожидается, приведет к увеличению числа самих СОНО и росту количества реализуемых ими социально значимых проектов. Подсчитано, что сейчас мероприятиями СОНО охвачено порядка 100 жителей района в год. Планируется увеличить их число до 1000 человек.

ИА «Орелград»