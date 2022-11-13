Газовики отсудили у Дома культуры 36 рублей

«Богатый» иск рассмотрел арбитражный суд Орловской области.

Как следует из картотеки арбитражного суда Орловской области, дело по исковому заявлению акционерного общества «Газпром газораспределение Орел» было рассмотрено в открытом заседании. Иск был подан к муниципальному казенному учреждению «Знаменский дом культуры Знаменского района». Поразительно, но это был иск о взыскании 36 рублей 45 копеек — процентов за пользование чужими денежными средствами. Исковые требования были мотивированы ненадлежащим исполнением обязательств ответчиком по оплате оказанных услуг.

«Ответчиком в материалы дела был представлен письменный отзыв, в котором он просит отказать в иске в полном объеме в виду отсутствия финансирования для своевременной оплаты», — следует из решения суда.

Представитель истца в судебное заседание не явился, что, в общем-то, и не удивительно. Арбитражный суд посчитал возможным рассмотреть дело и в отсутствие истца, по имеющимся в материалах дела доказательствам.

Как следует из материалов дела, в январе 2022 года между сторонами был заключен государственный контракт на техническое обслуживание газопроводов и газового оборудования. Согласно этому контракту общая стоимость работ составляла 27 483,9 рубля. Цена контракта была твердой, установленной на весь срок его исполнения. Ответчику в апреле и мае 2022 были оказаны услуги на сумму 1458,9 рубля. Однако у Дома культуры не нашлось такой суммы, поэтому уже в августе 2022 года по заявлению газовиков был вынесен судебный приказ о взыскании с Дома культуры 1458,9 рубля основной задолженности и расходов по оплате госпошлины в размере 1000 рублей.

После этого основная задолженность по данному делу была оплачена ответчиком, что подтверждается представленными в суде платежными поручениями. Однако газовики обратились в суд с иском за взысканием еще и набежавших процентов за пользование чужими денежными средствами. Суд решил эти требования удовлетворить в полном объеме и постановил взыскать со Знаменского дома культуры заявленную сумму. Парадокс заключается в том, что Дому культуры также придется заплатить 2000 рублей государственной пошлины. Также суд постановил выдать исполнительный лист по ходатайству взыскателя.

ИА «Орелград»