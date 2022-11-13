На Орловщине проведут «рейды по подросткам»

Мероприятия будут проводиться на постоянной основе в рамках противодействия экстремизму.

Власти Мценского района Орловской области утвердили муниципальную программу укрепления межнационального и межконфессионального согласия, а также профилактики межнациональных конфликтов и проецируемых ими правонарушений. Действие документа рассчитано на четыре года. Финансирование будет скромным – всего 18 тысяч рублей, из которых 3000 рублей планируется потратить уже в 2022 году. Впрочем, план практически не предусматривает мероприятий, требующих дополнительного финансирования.

Согласно паспорту программы, повышенное внимание будет уделено работе с подрастающим поколением. Одна из задач – недопущение создания и деятельности молодежных группировок националистической и экстремистской направленности. В связи с этим районному отделу общего образования поручено в течение всего будущего года проводить беседы с родителями на тему «Противодействие экстремизму». Кроме того, в течение всего года в Мценском районе будут проходить совместные рейды по местам массового пребывания подростков. Эти рейды также затронут места проживания семей, отнесенных к категории неблагополучных.

Также запланировано проведение встреч с обучающимися, которым специалисты будут разъяснять нюансы российского законодательства в сфере противодействия терроризму. Предполагается и проведение профилактических бесед с молодежью на тему толерантности, недопущения межнациональной вражды и экстремизма. При этом молодым людям будут рассказывать о возможной административной и уголовной ответственности за потенциальные «проступки». Программой запланировано и «повышение уровня правосознания несовершеннолетних».

К слову, за девять месяцев 2022 года в Орловской области в рамках противодействия идеологии терроризма и экстремизма в подростковой среде сотрудниками ЦПЭ регионального УМВД во взаимодействии с департаментом образования Орловской области было проведено 93 лекции, восемь круглых столов и три родительских собрания в образовательных учреждениях. Целью этих мероприятий было формирование стойкого неприятия идеологии экстремизма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

ИА «Орелград»