Облсуд оставил в силе приговор орловцу, зарезавшему жену в квартире соседки

13.11.2022 | 17:05 Закон и порядок, Новости

Обстоятельства семейной драмы сначала изучил суд Ливенского района.

Фото СУ СК России по Орловской области

Как сообщили в пресс-службе райсуда Орловской области, обращен к исполнению приговор в местного жителя. Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Жертвой злоумышленника стала его бывшая супруга. Как следует из материалов дела, ливенец в марте этого года заявился к ней домой во втором часу ночи. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

«На почве личных неприязненных отношений, во время словесного конфликта с бывшей супругой по поводу порядка общения с их совместными детьми, у него возник умысел, направленный на ее убийство, — рассказали в суде. — Реализуя свой умысел, он увидел на кухонном столе нож, подошел к столу и взял его в руку. После чего нанес один удар ножом в область правой верхней конечности своей бывшей супруги, которая в тот момент находилась в дверном проеме своей квартиры».

Затем мужчина вытолкнул женщину в общий коридор, где начал наносить ей, чередуя, удары рукой и ножом. Женщина стала кричать и просить о помощи. Ее зов услышали соседи — дверь соседней квартиры приоткрылась, и потерпевшая бросилась внутрь, спасаясь от озверевшего экс-супруга. Однако тот вломился в чужую квартиру, догнал свою жертву на кухне и нанес ей смертельный удар ножом в шею. Женщина упала на пол без признаков жизни, а преступник бросился бежать и скрылся с места преступления.

«Суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием основного наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, — уточнили в пресс-службе Ливенского райсуда. – Защитником на приговор была подана апелляционная жалоба. Судом вышестоящей инстанции она была оставлена без удовлетворения, а приговор — без изменения».

ИА «Орелград»

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