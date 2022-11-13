Орловца оштрафовали на 100 тысяч после попойки с приятелем

Мужчина похитил деньги у потерявшего бдительность собутыльника.

Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, возбужденное по статье о хищении денежных средств с банковского счета. Ответственность за такое преступление предусмотрена частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В данном случае речь шла еще и о причинении значительного ущерба гражданину. Подробности сообщили в пресс-службе Колпнянского районного суда.

Преступление было совершено в июне 2022 года. Как следует из материалов дела, подсудимый в тот день гостил у приятеля, вместе с которым распивал спиртные напитки. Он увидел на кровати в зальной комнате пластиковую банковскую карту. Полагая, что на ней имеются деньги, он незаметно взял указанную карту, положил ее в карман и покинул чужую квартиру.

«После чего приобрел в магазине нужный ему товар — продукты питания, сигареты, спиртное, расплатившись с помощью карты, — рассказали в пресс-службе суда. — Затем вновь прибыл в квартиру знакомого, где под предлогом оказания помощи в блокировке потерянной карты получил пин-код к ней и совершил банковскую операцию по снятию наличных денежных средств».

В общей сложности подсудимый украл у своего приятеля более 11 тысяч рублей. В суде он виновным себя признал полностью. Кроме того, он вернул потерпевшему всю украденную у него сумму. Суд учел это, как и активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а также признание вины и раскаяние в содеянном. Но учел суд и отягчающее вину обстоятельство — совершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя. В результате виновному было назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Приговор в апелляционном порядке обжалован не был и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»