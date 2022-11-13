План борьбы с терроризмом придумали под Орлом

Целевую программу разработали в Ливенском районе.

Администрация Ливенского района Орловской области утвердила муниципальную программу «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 2023-2025 годы». Ее участниками станут отдел по мобилизационной подготовке, управления образования и культуры, отдел по делам молодежи, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав и МО МВД России «Ливенский». Программа направлена на совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма, повышение уровня безопасности и защищенности населения и территории Ливенского района. Также ставятся задачи предупреждения и пресечения распространения террористической и экстремистской идеологии, уменьшения проявлений экстремизма и негативного отношения к людям других национальностей и религиозных конфессий.

«Разработка настоящей программы вызвана необходимостью выработки системного, комплексного подхода к решению проблемы профилактики экстремизма и терроризма, — говорится в паспорте. — Изучение причин терроризма является одной из основных проблем при разработке и совершенствовании правовых мер борьбы с терроризмом. От того, насколько точно будут установлены причины этого особо опасного преступления, будет зависеть эффективность принимаемых мер по борьбе с ним и их дальнейшее совершенствование».

Реализация муниципальной программы, по мнению местных властей, позволит не допустить совершения на территории района террористических акций и экстремистских проявлений, создать эффективную систему профилактических мер, укрепить техническую защищенность критически важных объектов и повысить уровень подготовки сил, привлекаемых к нейтрализации террористических актов, и населения по действиям при угрозе их совершения. В частности, запланировано увеличение доли муниципальных учреждений и объектов с массовым пребыванием людей, охваченных системой информирования о мерах по профилактике терроризма, экстремизма, до 96 процентов.

Ранее «Орелград» уже писал, что в текущем году на территории Ливенского района преступлений террористической направленности не было зарегистрировано. Однако с начала года 2022 года МО МВД России «Ливенский» было возбуждено четыре уголовных дела по части 2 статьи 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры).

ИА «Орелград»