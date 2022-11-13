Под Орлом пьяный водитель не смог «откупиться» от гаишника

Мужчина предложил инспектору взятку и стал фигурантом уголовного дела.

Вступило в силу решение по уголовному делу, которое рассмотрел Верховский районный суд Орловской области. Местного жителя обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. По мнению суда и следствия, он совершил покушение на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия. При этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Из материалов дела следует, что подсудимый ехал на автомобиле, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея права управления транспортным средством. Иными словами, он совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Автомобиль был остановлен для проверки инспектором дорожного надзора отделения ГИБДД ОМВД России по Верховскому району. Водитель вызвал подозрения, поэтому ему было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Поскольку у водителя также не было прав, его доставили в отделение ГИБДД. Там с применением технического устройства «Алкотектор Юпитер» было проведено освидетельствование, показавшее, что задержанный был нетрезв. На мужчину составили административный протокол и объяснили ему, что материалы будут рассмотрены мировым судом. На следующее утро правонарушитель явился в отделение ГИБДД и предложил инспектору взятку. Он вошел в кабинет и положил под фуражку, лежавшую на столе, 30 тысяч рублей. Однако инспектор не только отказался от взятки, но и вызвал коллег, которые зафиксировали факт попытки подкупа должностного лица. Словом, нарушителю не удалось уйти от административной ответственности, к тому же он понес уголовную ответственность. Суд назначил ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»