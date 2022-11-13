Правила предоставления спецжилья обновят под Орлом

Власти Орловского округа вводят новое положение о специализированном жилищном фонде.

Власти Орловского муниципального округа разработали проект нового положения «О порядке предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда». Новелла связана с изменением статуса данной территории – ранее это было муниципальное образование «Орловский район», которое было преобразовано в округ. Муниципальный специализированный жилищный фонд состоит из помещений, предназначенных для проживания отдельных категорий граждан. К помещениям такого типа относятся служебные жилые помещения, комнаты в общежитиях, жилье маневренного фонда, а также жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Положение не распространяется на отношения, связанные с предоставлением жилья в домах системы социального обслуживания граждан, помещений фонда для временного поселения вынужденных переселенцев и беженцев. Формирование специализированного жилищного фонда осуществляется администрацией Орловского муниципального округа. Причем включение квартир и комнат в такой фонд не допускается, если они заняты по договорам социального найма, аренды, а также если имеются обременения прав на это имущество.

Спецжилье должно быть пригодным для постоянного проживания граждан, отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим нормам, и быть благоустроенными применительно к условиям соответствующего населенного пункта. Такое жилье будет предоставляться гражданам на основании постановления администрации округа, принятого на основании протокола заседания жилищной комиссии. Причем предоставляться оно будет по договорам найма.

«Подготовку проекта договора найма осуществляет УМИЗиА, — говорится в тексте проекта положения. — Срок договора найма в каждом конкретном случае зависит от цели предоставления жилого помещения. В договоре найма указываются члены семьи нанимателя. Вселение в специализированное жилое помещение производится после заключения договора найма. Специализированные жилые помещения не подлежат отчуждению, передаче в аренду, обмену, сдаче в поднаем». Цена найма также устанавливается администрацией округа.

ИА «Орелград»