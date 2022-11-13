«Предновогоднюю распродажу» устроят областные власти

Список приватизируемого имущества растет с каждым днем.

Правительство Орловской области не устает «штамповать» постановления о приватизации государственного имущества. Все новые торги объявляются практически в ежедневном режиме. Пройдут они уже в декабре. Возможно, власти надеются, что выручка от «новогодней распродажи»» поможет залатать бюджетные дыры. Например, по распоряжению правительства Орловской области на продажу выставлена Дросковская ветеринарная лечебница, расположенная в селе Дросково Покровского района.

Оператором электронной площадки про проведению аукциона будет АО «Российский аукционный дом» из Санкт-Петербурга. В данном случае был выбран такой способ приватизации, как аукцион в электронной форме, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. В один лот объединены три здания и земельный участок под ветеринарной лечебницей. Начальная цена лота установлена в размере 1,643 миллиона рублей. При этом цена главного корпуса лечебницы составит 772,8 тысячи рублей. Также на продажу выставлен ветучасток, расположенный в деревне Арбузово Кромского района. С молотка его пустят вместе с землей под ним. Начальная цена этого лота составит 689,8 тысячи рублей.

А в Орловском муниципальном округе планируется продать недостроенный дом вместе с земельным участком под ним. Степень готовности объекта составляет 83 процента, площадь застройки — 233,6 квадратных метра. Расположен объект в поселке Дружный Сабуровского сельского поселения. Начальная цена всего лота составляет 7,912 миллиона рублей. Земельный участок, площадь которого составляет 2265 квадратных метров, власти хотят продать как минимум за 1,092 миллиона рублей, а сам недострой оценен в 6,82 миллиона. Стоит добавить, что все эти объекты уже неоднократно выставлялись на торги, в том числе и в канун Нового 2022 года. Однако заявки на участие не поступали.

ИА «Орелград»