В Орле рассказали, что делать в случае задержки зарплаты

Полезные советы дала Государственная инспекция труда.

Памятку на случай задержки с выдачей зарплаты опубликовала Государственная инспекция труда в Орловской области. Она очень простая: ведомство рекомендует всего пять шагов, которые стоит предпринять, если начальство «забыло» вовремя выдать заработок своим подчиненным. Прежде всего, орловские инспекторы труда советуют ознакомиться с датами выдачи зарплаты, которые установлены в организации ее внутренними актами. При этом важно помнить, что по закону заработок выплачиваются в течение месяца как минимум дважды. Обычно даты устанавливаются правилами внутреннего распорядка, коллективным или трудовым договором. При этом деньги выдаются не позднее 15 дней после окончания оплачиваемого периода.

«Если вы убедились, что верно поняли установленные сроки выплат и они действительно не были произведены в эти даты, то далее следует определить срок задержки, — советуют в инспекции. — В случае задержки менее 15 дней можно направить работодателю или его представителю заявление с требованием о выплате зарплаты. При этом рекомендуется составить два экземпляра документа: один для работодателя, а другой — для себя (на нем необходимо попросить проставить отметку о принятии)».

Шаг четвертый — при задержке сроком свыше 15 дней стоит приостановить выполнение трудовых обязанностей. Но сотрудник должен в письменной форме уведомить об этом руководство. Кроме того, не все категории работников имеют право на подобный шаг, что тоже нужно учитывать, прежде чем бросить работу. Шаг пятый — если после всего вышеперечисленного зарплату так и не выдали, стоит обратиться в трудовую инспекцию по территориальной принадлежности юридического адреса организации. Сделать это можно через сервис «Сообщить о проблеме» или «Онлайнинспекция.рф», но можно, минуя их, сразу обратиться в соответствующую инспекцию или в суд.

По данным Орелстата, по состоянию на 1 октября 2022 года в Орловской области официально отсутствовала просроченная задолженность по зарплате. Более того, в текущем году она ни разу не фиксировалась. В последний раз о долге по зарплате статистики сообщали в ноябре 2021 года, когда совокупная просроченная задолженность перед работниками орловских организаций и предприятий составляла 338 тысяч рублей. При этом в судах в настоящий момент рассматривается довольно много исков о взыскании зарплаты с нерадивых работодателей, причем во многих случаях интересы обиженных работников представляют прокуроры.

ИА «Орелград»