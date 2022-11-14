Андрей Клычков планирует идти на новые губернаторские выборы

По мнению политолога Владимира Слатинова, шансы Клычкова на переизбрание невелики.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков планирует выдвинуться на новые губернаторские выборы. Об этом сообщил политолог Владимир Слатинов по итогам пленума ЦК КПРФ.

При этом, шансы «красного губернатора» на переизбрание, по мнению Слатинова, невелики. Главными причинами этого являются крупные инфраструктурные провала и неспособность за пять лет создать команду:

«За пятилетку работы Клычков так и не сформировал команду — бесконечная кадровая чехарда стала «фирменным» знаком его губернаторства. Многие работавшие с ним чиновники уходили не только сами, но после приговоров судов, а история мэра Орла (кандидатуру которого продавил губернатор) уже стала резонансной в национальном масштабе вне зависимости от того — чем она окончательно закончится. Регулярно возникают публичные скандалы — то с приближенным советником, то с подаренным облправительству супердорогим авто, то с помощью мобилизованным и реакцией губернатора на претензии по поводу её качества».

Ранее Андрей Клычков спровоцировал целый ряд скандалов, вышедших на федеральный уровень. В частности, против губернатора выступили мобилизованные военнослужащие, возмущенные отсутствием в Орловской области денежных выплат, а также качеством вещей, закупленных командой Клычкова. По мнению некоторых экспертов, этот скандал может стать последним для главы Орловской области.

ИА «Орелград»