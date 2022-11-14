Картину орловской заключенной оценят в финале конкурса в Москве

Обнародованы итоги регионального этапа конкурса православной живописи.

Орловской области подведены итоги регионального этапа смотра-конкурса православной живописи среди осужденных «Явление». Как сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России, он проводится в рамках Всероссийского смотра религиозной деятельности осужденных «Не числом, а смирением». В этом году главной была объявлена тема: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека».

«В конкурсе живописи приняли участие осужденные из шести учреждений уголовно-исполнительной системы Орловской области, которые представили двенадцать художественных работ, — рассказали в пресс-службе Управления ФСИН. — По итогам регионального этапа конкурса первое место у работы «Святой Георгий Победоносец» осужденной Т. из ИК-6. Работа победителя будет направлена в ФСИН России для участия в финальном этапе всероссийского конкурса».

Организаторами данного мероприятия традиционно выступают Синодальный отдел по тюремному служению совместно с Федеральной службой исполнения наказаний и Общественным советом при ФСИН РФ по проблемам деятельности уголовно-исполнительной системы РФ. «Тюремные священнослужители и сотрудники ФСИН в лице Управления воспитательной, социальной и психологической работы отмечают положительное духовно-нравственное воздействие, которое оказывает на осужденных весь процесс написания духовных живописных сюжетов и иконографических работ», — сообщили ранее в пресс-службе Синодального отдела по тюремному служению РПЦ.

К слову, конкурс «Явление» — это лишь первый этап масштабного мероприятия, который организуется по региональному принципу и проводится в сентябре-декабре. Он предшествует международному этапу традиционных Рождественских Чтений и имеет общую с ним тематику. Второй этап представляет собой сами Чтения, которые ежегодно проводятся в Москва в январе. В эти же дни в региональных исправительных учреждениях традиционно проходят семинары на тему Рождественских чтений, духовно-просветительские, миссионерские и литературные встречи, а также музыкальные конкурсы.

ИА «Орелград»