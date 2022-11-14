Клычков поручил найти место для сломанной оргтехники

Орловщина может разработать механизм государственного регулирования утилизации электроники и сопутствующего оборудования, считает губернатор.

В ходе аппаратного совещания 14 ноября Андрей Клычков отметил, что дает это поручение уже второй раз. На территории ТОСЭР «Мценск» есть самое крупное предприятие в Европе по переработке лома цветных металлов — «Аурус». Было поручение подготовить предложения для Минпромторга об изменении порядка сбора лома как на территории нашего региона, так и в целом по стране.

«У каждого предприятия и органа власти есть компьютеры. Рано или поздно они приходят в негодность и выкидываются. Порядка их утилизации как такого нет. Это большое направление, — подчеркнул губернатор. — У нас есть предприятие. Мы договаривались, что предложим механизм государственного регулирования утилизации электроники и сопутствующего оборудования. Мы не просто поговорили и пошли».

Андрей Клычков отметил, что это направление крайне важное с точки зрения экологии, переработки, организации новых рабочих мест и налоговых поступлений.

«Мы вполне способны с учетом имеющегося опыта у предприятия подготовить и вынести [предложения] на федеральный уровень для обсуждения», — подчеркнул глава региона.

Исполняющий обязанности руководителя департамента промышленности Анатолий Новиков не смог ответить, на каком этапе разработка и обсуждение остановились.

В Орловской области 74 организации и один индивидуальный предприниматель работают с ломом металлов. Общее число пунктов приема – 134, из них 43 принимают только цветной лом, 20 – только черный.

По данным сайта правительства Орловской области, в 2021 году завод компании «Аурус» вышел на проектную мощность. В апреле 2022 года численность работников составляла 414 человек. Отходы печатных плат и медесодержащего лома перерабатываются с эффективностью извлечения полезных фракций до 99% от поступающего сырья.

ИА «Орелград»