Орловчанка увидела в продаже носки, которые сама вязала для военных

На фоне стресса у женщины случился сердечный приступ.

У жительницы Орла случился сердечный приступ после того, как они увидела в продаже теплые носки, которые она сама связала для российских военнослужащих. Об этом со ссылкой на коллег сообщил фельдшер Дмитрий Серегин.

По словам женщины, носки они отдала в один из орловских пунктов приема гуманитарной помощи, а продавались они на Южном рынке.

«Сейчас уточняю информацию по этому случаю, готов поделиться ей с правоохранительными органами, потому как наличие таких людей в нашем обществе — плевок в лицо любого воина, сражающегося сейчас в холодном окопе», — заявил Серегин.

ИА «Орелград»