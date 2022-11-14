Орловская больница поймала коммунальщиков на манипуляциях?

Дело о переплате за тепло рассмотрел суд в Орловской области.

Довольно любопытное дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области по исковому заявлению Дмитровской центральной районной больницы. Иск был подан к обществу с ограниченной ответственностью «Жилстройсервис плюс». Больница просила о взыскании неосновательного обогащения в размере 606,4 тысячи рублей, а также о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 92,5 тысячи рублей с продолжением их начисления.

Из материалов дела следует, что в январе 2020 года между ЦРБ и ответчиком был заключен договор на отпуск и потребление тепловой энергии. Согласно ему теплоснабжающая организация передает, а потребитель принимает тепловую энергию через присоединенные сети в фактически потребленном объеме, согласно показаниям прибора учета теплоэнергии. Договором было предусмотрено, что расчет за потребленную тепловую энергию производится согласно тарифам, которые установлены управлением по тарифам Орловской области. Общая цена договора по действовавшим тогда тарифам составила 2,586 миллиона рублей.

Также в суде был представлен договор на отпуск и потребление тепловой энергии, заключенный между теми же сторонами в 2019 году. Его условия в целом были аналогичны. Стороны договорились, что учет потребляемого объема тепловой энергии производится на основании показаний прибора учета – счетчика, установленного в котельной компании «Жилстройсервис Плюс» в 2014 году. Согласно акту обследования узла учета тепловой энергии в этой котельной, которое было проведено в 2020 году, были установлены нарушения, а именно: в память счетчика были неверно внесены данные цены импульса. Показатель был равен значению 0,012 кубометра в час, а необходимое значение согласно паспорту устройства составляет 0,01 кубометра в час.

Также, согласно акту, было зафиксировано отсутствие пломб на агрегатах узла учета, что также подтвердилось впоследствии результатами экспертизы, проведенной уже в рамках уголовного дела. Поверка тепловычислителя и приборов в срок, указанный в документации, как выяснилось, произведена не была. Вместе с тем, все это время Дмитровской ЦРБ выдавался паспорт о готовности к отопительному периоду. Примечательно, что ответчик не оспаривал факта вмешательства в работу прибора учета, установленного в котельной №8, а также отсутствия необходимой поверки. Суд пришел к выводу, что больница переплачивала за поставленное ей тепло, и решил исковые требования удовлетворить в полном объеме.

ИА «Орелград»