Приставы помогли матери с ребенком покинуть аварийный дом

Только благодаря вмешательству орловских приставов семья справила новоселье.

Как сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Орловской области, благодаря судебным приставам местная жительница и ее несовершеннолетняя дочь справили долгожданное новоселье. Приставы помогли им переселиться из аварийного жилья в новую благоустроенную квартиру. Соответствующее исполнительное производство находилось в Межрайонном отделении по особым исполнительным производствам УФССП. При этом речь идет о жительнице Орла.

Ранее суд обязал мэрию вне очереди предоставить ей и ее дочери благоустроенное жилье по договору социального найма. Многоквартирный дом, в котором ранее они проживали, официально был признан аварийным и подлежащим сносу. Иными словами, для проживания он непригоден. Несмотря на наличие судебного решения, добиться его исполнения женщине оказалось непросто.

«В результате настойчивой работы судебных приставов и применения к должнику штрафных санкций в виде взыскания исполнительского сбора и привлечения к административной ответственности городской администрацией была приобретена 1-комнатная квартира и подписан договор со взыскателем о предоставлении указанного жилого помещения, — сообщили в пресс-службе УФССП. — Благодаря принятым судебными приставами мерам орловская семья смогла отметить новоселье в новой квартире. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением».

Напомним, что в конце октября вопросы предоставления жилья гражданам по решениям судов были обсуждены на заседании ведомственного Общественного совета, действующего при УФССП. Там было отмечено, что одним из самых проблемных вопросов даже на фоне высокого роста исполнительных документов по жилищным делам остается предоставление жилья гражданам, подлежащим переселению из аварийных домов. Так, по состоянию на 1 октября 2022 года в остатке находилось 70 исполнительных производств о предоставлении помещений переселенцам из аварийного жилья, что в 2,5 раза больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

ИА «Орелград»