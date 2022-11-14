В Орле малоимущих горячими обедами обеспечат вежливо

Регламент предоставления горячего питания малоимущим утвердила мэрия.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил административный регламент оказания муниципальной услуги «Предоставление дополнительной социальной помощи гражданам в виде горячего питания (обед)». Оказывается она за счет средств бюджета города Орла с целью предоставления дополнительной социальной помощи. Право на получение горячего питания имеют зарегистрированные в Орле малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, относящиеся к следующим категориям семей: одинокие граждане и бездетные супружеские пары, утратившие способность к самообслуживанию и самообеспечению вследствие болезни или преклонного возраста; инвалиды 1 и 2 групп; граждане пенсионного возраста, получающие минимальную пенсию; семьи, имеющие детей-инвалидов; многодетные семьи; неполные семьи; беременные женщины, кормящие матери, не имеющие средств к существованию; дети-сироты.

Новый регламент, в частности, устанавливает требования к информированию о порядке предоставления указанной муниципальной услуги. Данная функция возложена на отдел социальной поддержки граждан. Информировать граждан чиновники могут как лично при их визите, так и по телефону. Информирование осуществляется на русском языке, при этом основными требованиями к чиновникам являются достоверность и полнота предоставляемой информации, четкость в ее изложении, удобство, доступность и оперативность.

Стоит отметить, что регламент обязывает чиновников при ответах на телефонные звонки и устные обращения подробно и в вежливой форме информировать обратившихся по интересующим их вопросам. Если ответивший на звонок специалист не сможет самостоятельно ответить на поставленные вопросы, то он должен переадресовать телефонный звонок на другое, более сведущее должностное лицо или же сообщить обратившемуся гражданину телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

ИА «Орелград»