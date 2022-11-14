В Орловской области насчитали 19 столетних граждан

Средний возраст жителей региона за 10 лет вырос на 2,2 года.

Орелстат обнародовал некоторые итоги прошедшей Всероссийской переписи населения. Напомним, она должна была массово пройти в 2020 году, однако сроки ее проведения были сдвинуты из-за начавшейся пандемии новой коронавирусной инфекции. Тем не менее, в официальной документации она по-прежнему значится переписью 2020 года. Согласно ей, средний возраст жителей Орловской области увеличился на 2,2 года. В настоящий момент он составил 43,3 года. Для сравнения, по итогам Всероссийской переписи населения-2010 он составлял 41,1 года.

«При этом у женщин он изменился с 43,7 до 45,7 года, у мужчин – с 38 до 40,4 года, — отмечает Орелстат. — За межпереписной период численность населения моложе трудоспособного возраста уменьшилась на 9,7 тысячи человек (8,3 процента), граждан в трудоспособном возрасте – на 68,8 тысячи (14,6 процента), старше трудоспособного возраста увеличилась на 4,9 тысячи человек (2,5 процента)». В целом по итогам переписи 2020 года (по состоянию на 1 октября 2021 года) численность населения Орловской области моложе трудоспособного возраста составила 106,3 тысячи человек, трудоспособного возраста — 401,2 тысячи человек, старше трудоспособного возраста – 205,9 тысячи человек.

Статистики также подсчитали, что на момент проведения переписи на Орловщине насчитывалось 3334 долгожителя – к таким людям отнесены те, чей возраст превысил 90 лет. Сообщается, что 464 человека из них пребывали на тот момент в возрасте 95-99 лет, 19 человек — в возрасте 100 лет и старше. Возрастной рубеж в 100 лет преодолели 14 женщин и пять мужчин, причем восемь долгожителей проживали в Орле, четыре — в Орловском районе. В Ливнах было зарегистрировано два долгожителя, в Мценске, Болховском, Дмитровском, Залегощенском и Колпнянском районах — по одному.

ИА «Орелград»