В Орловской области образование попробуют «мобилизовать» под СВО

14.11.2022 | 12:15 Важное, Новости, Образование

О необходимости изменить подход рассуждали на аппаратном совещании в правительстве региона 14 ноября.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков отметил, что нужна не только замена ушедшим по мобилизации, но требуются специалисты более юного возраста для дальнейшего выполнения задач, стоящих перед промышленным комплексом. Необходимо готовить  специалистов, которые могут дополнить производственные циклы, либо заменить выбывших коллег. По ряду профессий нужна длительная практика – не сразу за станок с числовым программным управлением поставишь, отметил губернатор.

«Задача шире, чем просто подхватывать направления в текущем моменте.   Нужно готовиться к объемным задачам, с учетом режима готовности. Мы должны быть готовы к переходу на мобилизационные рельсы экономики. Для этого нужно задействовать, пока есть время, и юные кадры, и специалистов иных профилей в рамках переподготовки. Выстраивать работу с промышленными предприятиями в части подготовки именно нужных специалистов, иногда перепрофилируя, вводя режим практики, закрепляя за конкретными предприятиями наших учеников среднего профессионального образования».

Глава региона поручил объединить усилия департаментов образования, промышленности, соцзащиты. Он напомнил, что некоторые предприятия переходят на работу в две смены, там нужны люди. Также регион должен подготовить тех, кто заменит при необходимости сегодняшних специалистов.

«Этот фундамент позволит спокойно проходить любые (дай Бог, чтобы их не было) требования и поручения по линии президента», — отметил Андрей Клычков.

Заместитель руководителя департамента образования Орловской области Владимир Агибалов сообщил, что план по приему в ссузы региона выполнен на 97,2%. Три учреждения не дотянули до контрольно-целевых показателей: Кромской филиал техникума агротехнологии и транспорта, Сосковский филиал реставрационно-строительного техникума и Покровский сельскохозяйственный. По первым двум ссузам ситуация традиционная, связана с отсутствием детей, пояснил чиновник.

ИА «Орелград»

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