«Елочные» аукционы объявили в Орловской области

Вслед за Орлом торги проведут еще в двух крупнейших городах региона.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация Орла первой в регионе объявила о проведении аукциона, победители которого получат право на размещение елочных базаров в областном центре. По такому же пути пошли власти и других муниципальных образования. Так, извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов (елочных базаров) обнародовала администрация города Мценска. Аукцион пройдет 13 декабря, то есть за три дня до того, как елочные базары уже откроются в Орле.

Впрочем, в Мценске не очень спешат. По условиям, работать елочные базары в этом райцентре будут в период с 20 по 31 декабря 2022 года включительно. Всего власти отвели пять торговых площадок: по две в микрорайоне 1 и на улице Машиностроителей и одну на улице Тургенева (площадка, прилегающая к ярмарке Мценского райпо). Отметим, что площадки под елочные базары выделены в соответствии с действующей схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города Мценска, утвержденной постановлением администрации в декабре прошлого года.

Площадь четырех елочных базаров в Мценске составит по 20 квадратных метров. Самой маленькой будет торговая площадка на улице Тургенева, под нее отведено всего восемь квадратных метров. Начальная стоимость лотов варьируется от 1950 до 5201 рубля. Победит тот, кто предложит наибольшую цену. Власти райцентра Ливны также уже опубликовали извещение о проведении аналогичного аукциона. В отличие от Мценска, в Ливнах елочные базары начнут работать с 15 декабря. Всего в городе под них отведено девять мест. Площадь каждого базара составит до 16 квадратных метров. Торговать там будет можно не только новогодними деревьями, но и лапником.

ИА «Орелград»