Мобилизованные орловцы, не участвующие в СВО, вернут деньги

15.11.2022 | 9:50 Новости, СВО

Речь идет о региональной выплате в размере 50 тысяч рублей.

Жители Орловской области, призванные в армию в рамках частичной мобилизации, но не принявшие участие в Специальной военной операции, будут вынуждены вернуть региональную выплату. Соответствующие поправки уже внесены в законодательство.

Скандально известную выплату в размере 50 тысяч рублей нужно будет вернуть самостоятельно после получения требования. В противном случае вопрос будет решаться в судебном порядке.

Возврат денег должны будут произвести мужчины, вернувшиеся домой по итогам медкомиссии или по другим причинам. Например, это касается многодетных отцов, которые призывались в учебные центры в начале мобилизации, но позже были освобождены от призыва.

Информацию о мобилизованных, подпадающих под требования новой поправки чиновникам должны будут преодставлять военкоматы.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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