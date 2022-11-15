Орловские депутаты настаивают на ремонте зданий колледжа культуры и художественного училища

Фракция «Единой России» в облсовете предложили поправки к бюджету.

Председатель регионального парламента Леонид Музалевский посетил Орловский областной колледж культуры и искусств, а также Орловское художественное училище и убедился в том, что зданиям учебных заведений срочно нужен ремонт. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Руководители колледжа и училища рассказали о своих самых острых проблемах и нашли понимание у депутата:

«Здесь учатся способные и талантливые дети, и учреждения должны соответствовать духу возвышенного в культуре и искусстве. В том числе и внешним видом. Областное управление культуры говорит о том, что проблем в этой сфере нет, а приехав на место, мы видим совершенно обратное. Будем исправлять ситуацию», — заявил Леонид Музалевский.

Фракцией «Единая Россия» было принято решение о предложении поправок к проекту бюджета, учитывающих интересы учебных заведений. Для проведения ремонтных работ планируется израсходовать 3,7 млн рублей.

ИА «Орелград»