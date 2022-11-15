Орловский депутат из КПРФ подозревается в браконьерстве

15.11.2022 | 10:45 Закон и порядок, Новости, Политика

Возбуждено уголовное дело по факту хищения фотоловушки.

Депутат Змиёвского поселкового Совета от КПРФ Олег Чекмарёв был задержан егерями по подозрению в браконьерстве. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Когда на место задержания приехала полиция, она изъяла у Чекмарёва фотоловушку, предположительно срезанную со ствола дерева. В результате Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения имущества.

Чекмарёв работает врачом-хирургом в Свердловской ЦРБ, ранее судимостей не имел.

Отметим, что компартия не первый раз попадает в скандалы, связанные с незаконной охотой. Так, бывший депутат Госдумы Валерий Рашкин лишился своего мандата из-за незаконного убийства лося во время отдыха.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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