Орловскую компанию оштрафовали за переполненные мусорные контейнеры

Прокуратура вмешалась в ситуацию с контейнерами, простаивавшими в Глазуновском районе.

Компания ЗАО «Чистый город», оператор по транспортировке твердых коммунальных отходов, была оштрафована за нарушение своих обязательств по вывозу мусора. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В населенных пунктах Глазуновского района (Никольское и Архангельское Очкинского сельского поселения) более недели не вывозили мусор с контейнерных площадок. После вмешательства прокуратуры руководителю «Зеленой Рощи» было внесено представление, после чего дело сдвинулось с мертвой точки.

Помимо штрафа для компании «Чистый город» меры дисциплинарной ответственности были применены к сотруднику регионального оператора, который «проморгал» нарушение.

ИА «Орелград»