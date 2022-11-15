Под Орлом силовики пресекли драку в пивбаре

Происшествие, грозившее перерасти в крупное, произошло в Мценске.

В Орловской области наряд отдела вневедомственной охраны по Мценскому району отработал тревожный сигнал, который поступил из круглосуточного заведения общественного питания. Оно расположено в Мценске на улице Гагарина, тревожный сигнал на пульт дежурного поступил около трех часов дня. Как рассказали в Управлении Росгвардии по Орловской области, на место оперативно прибыли силовики, которые пресекли разгоравшуюся потасовку между посетителями пивбара.

«Двое хулиганов, предположительно, в состоянии алкогольного опьянения применили физическую силу по отношению друг к другу и окружающим, повредили имущество охраняемого объекта, — уточнили в силовом ведомстве. — Росгвардейцы задержали местных жителей 1980 и 1999 гг.р., а затем передали их представителям полиции для проведения дальнейшего разбирательства. Как выяснили стражи правопорядка, задержанный 23-летний амчанин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности».

В ведомстве добавили, что только в Мценском районе вневедомственная охрана обеспечивает безопасность 237 различных объектов, большинство из которых составляют школы и детсады, больницы и поликлиники, а также коммерческие организации. В текущем году правоохранители свыше 300 раз выезжали по тревожным сигналам и пресекли более 20 нарушений административного и уголовного законодательства.

Следят за порядок росгвардейцы и в других городах и районах Орловщины. Так, на днях они задержали гражданина 1984 года рождения, который пытался похитить товары из сетевого супермаркета в Орле. Тревожный сигнал поступил из магазина, расположенного на улице Ляшко. Как сообщили в Управлении Росгвардии, мужчина спрятал в сумку и рассовал по карманам предметы бытовой химии, взятые им со стеллажей, а затем направился к выходу из торгового зала, не пытаясь оплатить товар.

Однако на выходе он был остановлен нарядом росгвардейцев. В ведомстве также рассказали, что данный гражданин ранее около десяти раз привлекался к ответственности за различные нарушения административного законодательства: мелкие хищения, хулиганство и распитие алкогольных напитков в общественных местах. Для дальнейшего разбирательства он также был передан полиции.

ИА «Орелград»