Советнику Орловского губернатора предложили ответить за «розовые жопы»

Сергея Лежнева снова вызвали на бой.

Активист движения «Граждане Орла», представившийся Годимиром Орловским, призвал Сергея Лежнева к ответу за слова о «розовых жопах», адресованные жителям региона.

Напомним, в ответ на массовую критику орловских властей, возникшую после скандала с качеством вещей, закупленных для мобилизованных, Лежнев подверг критике своих критиков, обозвав их странным ругательством.

Несмотря на то, что манера последних высказываний Лежнева ничем принципиально не отличались от сделанных им же ранее, не все орловцы отнеслись к ним доброжелательно-снисходительно.

На видеозаписи, размещенной в социальных сетях, внушительных габаритов активист предложил советнику Клычкова ответить за свои слова на ринге или даже в лесу.

Ранее с аналогичными предложениями к Лежневу обращались военнослужащий-доброволец Антон Раевский, администратор портала «Орлец» Артем Прохоров и фотограф Дмитрий Жумик.

ИА «Орелград»