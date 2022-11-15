В Орле на днях собираются сеять газон

Подрядчик планирует завершить до выпадения снега, пояснили в пресс-службе администрации города.

ПАО «Россети Центр» – «Орелэнерго» завершает благоустройство территории у КДЦ «Металлург» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», сообщает сайт горадминистрации. Объём выполненных работ составляет 96%.

«Осталось установить малые архитектурные формы, засеять газоны и, самое главное, устранить дефекты, которые вскрылись со временем».

Напомним, подрядчик был определен еще в марте 2022 года. По окончании срока подачи заявок подана только одна на участие в закупке. Цена контракта — 82 695 832 рубля 06 копеек. Согласно контракту, опубликованному на сайте «Госзакупки», окончание работ – до 01.08.2022 года. Отдельно в документе указаны и работы по устройству газона.

«При создании газона необходимо перед посевом газонных травосмесей верхний слой взрыхлить на глубину 8-10 см, выровнять газон механическим способом или вручную. <…> Срок выполнения: с даты заключения договора по 01.08.2022 г.».

По прогнозу синоптиков, уже в четверг минусовые температуры будут и днем, в субботу пойдет снег.

По остальным параметрам благоустройства пресс-служба администрации приводит такие объемы: 6 970 кв. м плитки, 2 805 кв. м асфальта, 1 300 кв. м резинокорта и 300 кв. м дроблённой коры. Высажено 1 650 многолетних растений, 1 390 кустарников и 65 деревьев.

ИА «Орелград»