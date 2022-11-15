В Орле на каждого мужчину приходится по 1,2 женщины

В Орловской области количество женщин на 20 процентов превысило количество мужчин.

Как уже рассказывал «Орелград», Орелстат обнародовал предварительные итоги прошедшей Всероссийской переписи населения, которая завершилась осенью 2021 года. Согласно представленным данным, в Орловской области на тот момент проживало 389,1 тысячи женщин, что составляло 54,5 процента от общей численности населения региона. Мужчин насчитывалось 324,3 тысячи, или 45,5 процента всего населения.

Статистики подсчитали, что по сравнению с переписью 2010 года мужчин в регионе стало меньше на 31 тысячу человек, или на 8,7 процента, а количество женщин сократилось на 42,6 тысячи, или на 9,9 процента. Несмотря на это, количественное преимущество по-прежнему сохраняют представительницы прекрасного пола. Причем разрыв растет в зависимости от возрастной группы.

«На 1000 мужчин приходилось 1200 женщин, — сообщает Орелстат. — Такие изменения обусловлены высокой смертностью мужчин, особенно в трудоспособном возрасте. Гендерные диспропорции усиливаются с увеличением возраста. Так, на 1000 мужчин в возрасте моложе трудоспособного приходится 951 женщина, старше трудоспособного – 2308 женщин».

Также аналитики рассказали, что преобладание количества женщин над мужчинами наблюдалось во всех городских округах и муниципальных районах Орловской области. Интересно, что наиболее заметный разрыв зафиксирован в Мценске, где на каждую 1000 мужчин приходится по 1294 женщины. Высок разрыв также в Кромском районе (1247 женщины на 1000 мужчин) и в Орле (1246 на 1000). Причем орловчанки доминируют, начиная с 30-летнего возраста.

ИА «Орелград»