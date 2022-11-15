В Орле обострилась проблема с женихами

В столице региона замужних женщин оказалось больше, чем женатых мужчин.



Проблема с женихами в областном центре стоит достаточно остро в возрастной категории 30-34 лет, в которой на каждую тысячу мужчин приходится по 1034 женщины. Орловчанки количественно доминируют, начиная с 30-летнего возраста. Об этом сообщает «Орелстат», обнародовавший предварительные итоги прошедшей Всероссийской переписи населения, которая завершилась осенью 2021 года. Согласно представленным данным, в Орловской области на каждую тысячу мужчин приходится по 1200 женщин, то есть регион в целом испытывает дефицит женихов. Но в Орле эта проблема наиболее актуальна. Причем женщины и мужчины, как выяснилось, совершенно по-разному понимают значение слова «брак».

«На вопрос переписного листа «Ваше состояние в браке» ответили 543,7 тысячи человек в возрасте старше 16 лет (89,6 процента от числа лиц данного возраста), — сообщает Орелстат. — При этом состоявшими в браке считали себя 242,2 тысячи мужчин и 301,5 тысячи женщин, в том числе 143,6 тысячи и 145,3 тысячи соответственно — в зарегистрированном браке. В отношении незарегистрированных браков мнения мужчин и женщин практически совпали, о них заявили 11 404 представителя сильного пола и 11 287 дам».

Согласно текущим данным, в 2022 году в январе-августе в Орловской области было заключено 2768 браков, что на 273 брака меньше, чем годом ранее. Количество разводом при этом выросло. Если в прошлом году за январь-август брачные отношения официально расторгли 2086 семейных пар, то в 2022 году развелись 2152 орловские семейные пары. В среднем на каждую 1000 жителей Орловской области в этом году приходится по 5,8 брака и 4,5 развода, годом ранее показатели составляли 6,3 и 4,3 соответственно.

ИА «Орелград»