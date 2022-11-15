В Орле вспомнили о работе Гернета о царских тюрьмах

Известный криминолог Михаил Гернет работал в Орловском облгосархиве.

Сотрудники Государственного архива Орловской области выпустили интересный очерк о работе Михаила Гернета (1874-1953) в Орле. Это был российский и советский ученый-правовед, доктор юридических наук, криминолог, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР. Темой его исследования была история Орловской каторжной тюрьмы (1908-1917 гг.), подготовленная им для пятого тома издания «Истории царской тюрьмы». В 1947 году за первые два тома Гернет был удостоен звания лауреата Сталинской премии, отметили в областном госархиве.

Николай Гернет работал в читальном зале Госархива Орловской области в 1952 году. Он был командирован в Орел Всесоюзным институтом юридическим наук. Его командировка длилась с 31 марта по 9 апреля. В госархиве отмечают любопытный факт: исследователь потерял зрение еще в начале 1930-х годов. Поэтому в поездке в Орел его сопровождала сотрудница института Потоцкая, а в Орле им помогала опытный местный архивист Анна Кирсанова.

«Стоит сказать, что в то время архив с читальным залом располагался в Преображенской церкви (взорвана в 1965 году), — рассказывается в очерке. — Во время командировки Гернет проживал в гостинице на улице Пушкина. Посещение ученым облгосархива стало большим событием культурной жизни Орла. По этому поводу начальником областного архивного отдела С.А. Кирсановым 8 апреля было организовано расширенное заседание Научного совета с участием представителей пединститута, музеев, библиотек и сотрудников УМВД, к ведомству которого относилась архивная службы в те годы. Гернет выступил с докладом о работе над книгой «История царской тюрьмы».

Тезисы выступления известного ученого в Орле до сих пор хранятся в фонде облгосархива. Вот пример: «Я работаю над изучением истории царских тюрем, это одна из 300 моих работ, но эта работа является центром моих исследований. Над этой темой я работаю уже 14 лет, с 1938 года. У научных сотрудников всегда имеется излюбленная тема, над которой он работает в течение всей жизни. Моей излюбленной темой явилась история тюрем царской России… Когда я был еще гимназистом отец рассказывал мне о Петропавловской крепости, в которой сидел и он по делу Каракозова. В 1902 году мне впервые удалось ознакомиться с состоянием царских тюрем. Трижды я был за границей, где знакомился с тюрьмами Англии, Германии, Швейцарии, Франции, Бельгии и др.».

В своей речи Гернет подчеркнул, что отсутствие зрения не дает ему возможности видеть документы, но выявление архивных документов всегда происходило в его присутствии. Секретарь зачитывал каждый документ, а Гернет просил записывать то, что ему было нужно. «Лично я сам отвечаю за каждую опубликованную строчку, — отмечал при этом ученый. — Самое трудное в работе – это разбираться в документах и выбрать основное, важное. Метод записей такой: на каждой страничке листа, на которой заношу записи, я пишу заголовок – содержание интересующегося меня вопроса; дополнительные записи делаю на полях. Собранный материал я классифицирую по папкам, главам, а потом делю на более мелкие рубрики. У меня очень хорошо развилась память, поэтому я легко разбираюсь в этом море документов…».

В книге отзывов и пожеланий Ученый оставил очень положительный отзыв о своей работе в Орле. Он написал, что его протекала в самой хорошей обстановке, в хорошо натопленной комнате, где он мог, со своим секретарем, спокойно и без помехи другим читателям, знакомиться с архивными делами. Кстати, согласно «листу выдачи документальных материалов в читальный зал» Гернету и его помощникам было выдано для изучения 2380 дел из двух фондов – Орловской каторжной тюрьмы и Орловской губернской тюремной инспекции.

ИА «Орелград»