В Орловской области осужден мужчина, выстреливший в полицейских из самодельного пистолета

Ранее судимый житель Троснянского района похитил паспорта соседа и оказал сопротивление полиции.

63-летний житель Троснянского района осужден на семь лет за серию преступлений, включая стрельбу в сторону полицейских из самодельного пистолета. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

8 ноября прошлого года ранее судимый мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к своему соседу и похитил его паспорт. Когда приехала полиция и попросила выйти из дома, в ответ раздался выстрел. Лишь по счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал.

Мужчину признали виновным по статьям незаконное хранение пороха, незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия, похищение у гражданина паспорта, применение насилия в отношении представителей власти.

Помимо тюремного срока, осужденный должен будет выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей.

ИА «Орелград»