Депутаты Орловского горсовета обратились в прокуратуру с просьбой защитить людей от УК «Содействие»

По словам жильцов двух многоквартирных домов, управляющая компания при странных обстоятельствах получила в управление клиентов, но фактически только собирает платежи и ничего не делает.

Депутаты из профильного комитета горсовета по ЖКХ единогласно приняли решение обратится в прокуратурой с просьбой защитить жителей двух многоквартирных домов от действий управляющей компании «Содействие». Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Дело в том, что жители домов по улице Андрианова, 12 и улице Октябрьской, 126 утверждают, что никогда не выбирали «Содействие» в качестве своей управляющей компанией, но ежемесячно получают квитанции на оплату. При этом, УК «Содействие» не занимается управлением домов, не отвечает на телефонные звонки и только собирает деньги.

Депутаты высказали удивление бездействием жилищной инспекции и опасаются, что «Содействие» может заполучить незаконными способами десятки домов.

В прокуратуре оперативно отреагировали, сообщив о начале проверки. Надзорное ведомство планирует установить круг лиц, причастных с организации собраний жильцов и сбору подписей, которые не признают сами жители.

ИА «Орелград»