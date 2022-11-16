Депутаты Орловского горсовета обратились в прокуратуру с просьбой защитить людей от УК «Содействие»

16.11.2022 | 17:43 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

По словам жильцов двух многоквартирных домов, управляющая компания при странных обстоятельствах получила в управление клиентов, но фактически только собирает платежи и ничего не делает.

Депутаты из профильного комитета горсовета по ЖКХ единогласно приняли решение обратится в прокуратурой с просьбой защитить жителей двух многоквартирных домов от действий управляющей компании «Содействие». Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Дело в том, что жители домов по улице Андрианова, 12 и улице Октябрьской, 126 утверждают, что никогда не выбирали «Содействие» в качестве своей управляющей компанией, но ежемесячно получают квитанции на оплату. При этом, УК «Содействие» не занимается управлением домов, не отвечает на телефонные звонки и только собирает деньги.

Депутаты высказали удивление бездействием жилищной инспекции и опасаются, что «Содействие» может заполучить незаконными способами десятки домов.

В прокуратуре оперативно отреагировали, сообщив о начале проверки. Надзорное ведомство планирует установить круг лиц, причастных с организации собраний жильцов и сбору подписей, которые не признают сами жители.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования