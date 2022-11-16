Дворец железнодорожников в Орле обрел границы

Приказ об утверждении границ издали областные власти.



В Орле утверждены границы территории и правовой режим использования объекта культурного наследия регионального историко-культурного значения «Дворец культуры железнодорожников», 1950-1954 гг.». Он расположен на улице Привокзальной и известен каждому горожанину. По сути, данный дворец – это один из первых объектов, которые видят приезжающие в Орел поездом. Приказ об утверждении границ издало областное управление по государственной охране памятников. Сам проект был разработан в рамках выполнения государственного контракта.

Детальное описание границ территории объекта культурного наследия можно найти на официальном портале правительства Орловской области. железноДворец культуры железнодорожниковОриентиром базовой точки «1» выбран наружный водопровод к зданию. Сами границы проходят по часовой стрелке по осям вдоль здания дворца: на северо-восток, юго-восток, юго-запад и на северо-запад. Совершив круг, они возвращаются к начальной точке «1».

На очерченной территории разрешается ведение хозяйственной деятельности, в том числе благоустройство. Запрещается капитальное строительство и увеличение объемно-пространственных характеристик, существующих на территории памятника, проведение земляных работ, за исключением работ по сохранению объекта или его отдельных элементов. Нельзя проводить работы, изменяющие предмет охраны дворца либо ухудшающие условия, необходимые для его сохранности.

Копия приказа управления по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области будет теперь направлена в орган кадастрового учета для регистрации в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ИА «Орелград»