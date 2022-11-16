Конкурс молодежных проектов будет анонимным

Стали известны условия конкурса, организованного администрацией губернатора.



Администрация губернатора и правительства Орловской области издала приказ об организации и проведении регионального конкурса молодежных проектов. Управлению молодежной политики совместно с областным центром молодежи «Полет» поручено организовать его проведение с ноября по декабрь 2022 года. Также утверждено положение о конкурсе. Согласно ему конкурс проводится в целях вовлечения молодежи в общественно-значимую деятельность и повышения ее социальной активности, профилактики негативных проявлений в молодежной среде.

В нем могут принять участие проекты, подготовленные по следующим направлениям: «Развитие волонтерства и добровольчества», «Профилактика деструктивного поведения среди молодежи» и «Популяризация здорового образа жизни в молодежной среде». Победителям вручат гранты в размере 125 тысяч рублей. Но тут стоит сказать, что из них только 108 750 рублей составляет сумма, выделенная на реализацию молодежного проекта. А оставшиеся 16 250 рублей (13 процентов) – это сумма налога.

Стоит обратить внимание и на другие особые условия. Так, к участию принимаются только проекты граждан РФ, проживающих на территории Орловской области, в возрасте от 18 до 35 лет. К заявке претенденты могут приложить копии дополнительных материалов – рекомендательные и гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и др. Прием заявок проводится по 23 ноября включительно.

В допуске к участию могут отказать в случае нарушения условий конкурса или срока представления документов. Если для участия будут поданы документы от менее чем трех претендентов или если к участию допущено менее трех претендентов, то конкурс будет признан несостоявшимся. Каждому допущенному к участию молодежному проекту буден присвоен индивидуальный номер, нумерация будет вестись в порядке их поступления.

Это необходимо для обеспечения объективности. Дело в том, что молодежные проекты представляются в конкурсную комиссию с соблюдением анонимности. Доводить до сведения членов конкурсной комиссии фамилии и иные личные данные претендентов строго запрещено. Сама комиссия будет сформирована из представителей департаментов областной администрации, бюджетных учреждений и общественных организаций Орловской области.

Молодежные проекты будут оцениваться по таким критериям, как актуальность (социально-экономическое значение, соответствие приоритетам, определенным Стратегией социально-экономического развития Орловской области до 2035 года), креативность (создание нового молодежного проекта посредством нестандартного решения, наличие технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах), эффективность (достижение практических результатов в соответствии с затраченными ресурсами на реализацию молодежного проекта), адресность (ориентация на молодежь и решение ее социальных проблем), практическое применение, масштабность, проработанность и софинансирование. Каждый член комиссии оценивает представленные проекты по десятибалльной шкале по каждому критерию. Количество баллов затем суммируется и заносится в ведомость, после чего составляется рейтинговая таблица. По ней и будут определены победители.

ИА «Орелград»