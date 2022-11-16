Орловские депутаты обсудили положение «Ритуально-обрядовых услуг» и причины кризиса

16.11.2022 | 16:36 Новости, Экономика

Очередной орловский МУП находится в плачевном состоянии.

Комитет горсовета по ЖКХ рассмотрел плачевное состояние МУП «Ритуально-обрядовые услуги» и причины, по которым предприятие стало убыточным. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

По мнению Максима Лобова, бывшего руководителя УМИЗа, сейчас возглавляющего МКУ «Объединенный муниципальный заказчик», последний директор МУПа Владимир Ветров допустил стратегическую ошибку, отказавшись от агентских договоров, по которым раньше работало предприятие. Это мотивировалось тем, что качестве агентских вознаграждений приходилось выплачивать большие суммы.

Сотрудники МУПа, потерявшие привычные суммы, уволились и создали свои организации, оказывающие ритуальные услуги. В итоге доля рынка, контролируемая муниципальным предприятием, существенно снизилась. Это привело к падению доходов, которые и разбирали депутаты.

Парламентарии разработали целый комплекс мер, которые необходимо выполнить к концу года, однако без увеличения доходов положение некогда прибыльного предприятия все равно окажется плачевным.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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