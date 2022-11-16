Орловский школьник вошел в десятку лучших программистов по искусственному интеллекту

16.11.2022 | 11:10 Новости, Образование

Ученик Ломовской средней школы Залегощенского района достойно выступил на Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту.

Вадим Ветров, учащийся 9 класса Ломовской средней школы Залегощенского района, вошел в десятку лучших в России программистов в олимпиаде по искусственному интеллекту.

По сообщению руководителя департамента образования Алексея Карлова, Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту проводится в рамках реализации федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Вадим Ветров легко прошел отборочный и основной этапы и принимает сейчас участие в заключительном этапе. Сложность заданий все время возрастает, а победитель станет известен 1 декабря.

ИА «Орелград»

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