Последствия атаки на орловскую нефтебазу зафиксировала камера наблюдения

Также появились фото обломков устройства-камикадзе.

Атака на нефтебазу в селе Стальной Конь произошла 16 ноября в 04:31, если судить по данным камеры. Произошла яркая вспышка. От хлопка сработали сигнализации машин в округе.

Беспилотный летательный аппарат пробил верхнюю обшивку резервуара с топливом, внутренняя — осталась неповрежденной. Пожара удалось избежать. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, пострадавших нет.

Специалисты продолжают изучать обстоятельства произошедшего.