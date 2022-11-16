Последствия атаки на орловскую нефтебазу зафиксировала камера наблюдения

16.11.2022 | 14:50 Важное, Видео, Происшествия

Также появились фото обломков устройства-камикадзе.

Атака на нефтебазу в селе Стальной Конь произошла 16 ноября в 04:31, если судить по данным камеры. Произошла яркая вспышка. От хлопка сработали сигнализации машин в округе.

Беспилотный летательный аппарат пробил верхнюю обшивку резервуара с топливом, внутренняя — осталась неповрежденной. Пожара удалось избежать. По информации губернатора Орловской области Андрея Клычкова, пострадавших нет.

Специалисты продолжают изучать обстоятельства произошедшего.

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