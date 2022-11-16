СМИ: Андрей Клычков не смог объяснить, как он приобрел элитную московскую квартиру

16.11.2022 | 12:22 Новости, Политика

Журналисты официально запросили у губернатора информацию о программе, которая позволила купить шикарное жилье за 10 % от рыночной стоимости.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков и его пресс-служба не смогли объяснить, каким образом главе региона удалось приобрести дорогостоящую московскую квартиру, уложившись, при этом, в свои официальные доходы.

Ранее издание FLB заявило о том, что в его распоряжении есть документы, подтверждающие покупку Клычковым просторной квартиры в ЖК «Западный порт». Журналисты утверждают, что жилье стоимостью в 60 миллионов рублей орловскому губернатору продали за шесть миллионов с рассрочкой на пять лет.

Издание «Орловские новости» направило официальный запрос о программе, которая помогла Клычкову совершить выгодную покупку.

В ответ общественности предложили пересмотреть один из стримов губернатора, в котором он просто признал факт покупки и упомянул некую «столичную программу».

«Более подробными сведениями информационно-аналитическое управление Администрации Губернатора и Правительства Орловской области не располагает», — говорится в ответе чиновников.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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