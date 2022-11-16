Треть муниципального жилья в Мценском районе требует ремонта

16.11.2022 | 17:09 ЖКХ, Новости

Решать вопрос с финансированием ремонта будут за бюджетный счет.

Фото Администрации города Мценск

Администрация Мценского района Орловской области обновила параметры программы текущего и капитального ремонта муниципального жилищного фонда. Ее действие рассчитано до 2025 года. Общий объем финансирования превысит 4,1 миллиона рублей. Примечательно, что средства будут выделены из местного бюджета. В связи с этим авторы программы напоминают: в соответствии с Жилищным кодексом РФ, обязанность по проведению капитального ремонта жилья возлагается на его собственника. Если владелец – муниципалитет, то и финансировать работы он должен за счет своей казны.

Власти Мценского района также оценили масштабы проблемы, которую предстоит решить в ближайшие годы. Статистические сведения приведены по состоянию на начало 2022 года – по отчетам проведенных проверок и обследований. Так, из них следует, что несмотря на некую проводимую с населением разъяснительную работу более 30 процентов муниципального жилищного фонда нуждается в капитальном ремонте. Тут поясним, что всего в реестре муниципального жилья зарегистрировано 446 помещений.

Решать проблему программным методом в районе решили, видимо, потому, что так проще предусмотреть целевое финансирование и заложить его в бюджет. К тому же параметры программы разрешено корректировать с учетом возможностей казны. На данный момент главной задачей авторы документа видят сохранение муниципального жилищного фонда в технически исправном состоянии и, как следствие, в обеспечении безопасности местного населения. Кроме того, ставится задача улучшения условий проживания граждан.

ИА «Орелград»

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