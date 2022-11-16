В Ливнах начали готовить землю для многодетных семей

В городе планируется сформировать более полутора сотен участков для льготников.

В Ливнах в рамках реализации Закона Орловской области «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков» заключен муниципальный контракт на межевание земельных участков. Последние предназначены для их последующего предоставления многодетным семьям. Данным проектом предусматривается формирование 164 земельных участков для указанной льготной категории граждан. Об этом говорилось на рабочем совещании в мэрии, которое провел глава города Сергей Трубицин.

Детали совещания раскрыли в администрации райцентра. Вышеуказанная информация прозвучала в рамках доклада об итогах работы отдела земельных отношений за 10 месяцев 2022 года, с которым выступила начальник ведомства Екатерина Жихорева. Напомним, региональное законодательство гарантирует выделение многодетным семьям земли от государства под застройку. Однако, как показали проведенные в текущем году прокурорские проверки, далеко не во всех муниципальных образованиях Орловской области власти приступили даже к процессу формирования таких участков, не говоря уже о самом предоставлении земли. В Ливнах, что называется, процесс пошел.

Кстати, в ходе совещания было заявлено, что «одним из основных направлений деятельности отдела является управление и эффективное распоряжение земельными участками на территории города». Так, докладчица отметила, что специалистами отдела ведется прием граждан и юридических лиц по вопросам оформления земельных участков в соответствии с действующим законодательством. За отчетный период было дано 320 консультаций по вопросам земельных отношений.

Екатерина Жихорева также напомнила, что с 2021 года органы местного самоуправления наделены полномочиями «по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направлению сведений о них для внесения в Единый государственный реестр недвижимости». План такой работы в Ливнах утвержден аж до 2027 года. На данный момент Управлением Росреестра по Орловской области в адрес муниципального управления «выгружено 1012 земельных участков, не имеющих сведений о правообладателях».

«За отчетный период отделом направлено 82 уведомления установленным собственникам земельных участков для необходимости оформить и зарегистрировать право собственности на земельные участки», — отметили в администрации города. В мэрии добавили, что все заявления о государственном кадастровом учете и государственной регистрации права «осуществляются исключительно в электронном виде, через программный продукт «Технокад муниципалитет».

ИА «Орелград»