В Орле готовят мужчин для отрядов обороны

Учебно-тренировочный центр «Вятич» продолжает набор мужчин, которые готовы повысить свои воинские навыки и обновить знания в области оказания первой помощи.

Координатора движения «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Роман Титов пояснил, что в созданном центре могут тренироваться все желающие.

«Некоторые завтра будут участвовать в СВО, или встретят врага на нашей территории, если, не дай Бог, такое случится. Тренировки проводят инструкторы, которые прошли не один локальный конфликт, — подчеркнул Роман Титов в своем видеообращении. — Я считаю, что такие центры должны находиться в каждой деревне и малом городе. Не надо надеяться на власть, если она не понимает этого. Только мы с сами вместе сможем обеспечить безопасность наших областей, народа, семей, себя».

Тренировки проходят по выходным. Необходимо предварительно уточнить условия участия по телефону 8 910 748 45 87. Как проходят тренировки можно посмотреть по группе. Также о том, как в Орле создаётся отряд территориальной обороны рассказало «Орловское информбюро«.

ИА «Орелград»