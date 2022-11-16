В Орле прорабатывается вариант эвакуации детей в храмы, ТЦ и кинотеатры

16.11.2022 | 16:13 Новости, Образование, Происшествия

Действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций обсуждали на комитете горсовета по образованию, культуре и социальной политике.

Орловских школьников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций могут эвакуировать в торговые центры, кинотеатры и храмы. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

Вопрос обсуждался на заседании комитета по образованию, культуре и социальной политике. Как рассказал начальник управления образования Сергей Шаров, руководство образовательных организаций получили указание усилить контроль за обеспечением технических возможностей эвакуации.

В школах разработан алгоритм действий работников. В том числе — заранее назначены лица, отвечающие за организованный вывод детей из здания.

А в ходе обсуждения зампред горсовета Владимир Негин выступил с предложением организовать хранение верхней одежды прямо в классах, чтобы в зимнее время дети могли быстро покинуть здание, не оказавшись на морозе в легкой одежде.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования