Владимир Слатинов: Андрей Клычков может стать спарринг-партнером Владимира Путина на президентских выборах

По мнению эксперта, Клычков является идеальным кандидатом для этой роли — молодой и респектабельный, но без харизмы и достижений.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков может быть согласован на второй губернаторский срок, чтобы в 2024 году стать спарринг партнером Владимира Путина на президентских выборах. Об этом заявил политолог Владимир Слатинов в комментарии «Клубу регионов».

«Я бы не исключал Андрея Евгеньевича как потенциально возможного участника президентских выборов от КПРФ. Относительная слабость и неяркость харизмы делают его практически идеальным кандидатом, притом что он действующий руководитель региона, у которого явно нет блестящих результатов и которого поддерживает руководитель компартии Геннадий Зюганов. Думаю, этот фактор для определения будущего Клычкова тоже учитывается», – считает Слатинов.

Отметим, что ранее Андрей Клычков заявил о планах выдвижения на второй губернаторский срок в Орловской области.

ИА «Орелград»