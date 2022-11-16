Жители Орловской области оценили оружейные проверки

Почти все проверяемые граждане оказались удовлетворены такими «услугами».

Управление Росгвардии по Орловской области обнародовало оперативные данные мониторинга качества и доступности услуг, полученных гражданами в региональном Центре лицензионно-разрешительной работы. Кстати, такой мониторинг проводится еженедельно. Согласно текущим данным, уровень удовлетворенности населения качеством оказания таких услуг в Орловской области превышает 98 процентов. Поясним, что речь идет о гражданах, так или иначе связанных с оборотом оружия.

«В течение прошедшей недели граждане и представители юридических лиц подали 217 заявлений на оказание государственных услуг в подразделения лицензионно-разрешительной работы, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области. — В основном взаимодействие между правоохранителями и орловцами было организовано в электронном виде с помощью Единого портала государственных услуг».

Кроме того, за последнюю неделю силовики провели более 60 проверок обеспечения сохранности гражданского оружия. В результате были выявлены некоторые нарушения. По мотивам проверок было составлено 11 административных протоколов по статьям 20.8 и 20.11 КоАП РФ. У жителей Орловской области росгвардейцы за неделю изъяли пять единиц оружия и аннулировали четыре лицензии. Фактов хищений и утрат оружия зарегистрировано не было.

«Владельцам оружия необходимо следить за сроками действия разрешений и лицензий. За нарушение правил хранения гражданского оружия грозит юридическая ответственность», — напоминают сотрудники Росгвардии.

Так, несвоевременная уплата административного штрафа тоже является правонарушением. За него предусмотрено двукратное по сумме взыскание уже наложенного штрафа, либо до 15 суток ареста или обязательные работы на срок до 50 часов. Задолженность по штрафу подлежит погашению не позднее 60 дней с момента вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении, то есть через 10 суток после его вручения или получения копии гражданином.

«Стоит отметить, что привлечение в течение одного года к ответственности за совершение административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность или установленный порядок управления, является основанием для аннулирования лицензий и разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия, а также аннулирования удостоверения частного охранника» — разъясняют сотрудники центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии.

ИА «Орелград»