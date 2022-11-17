Крупный моральный ущерб взыскали приставы

Орловские судебные приставы помогли взыскателю получить положенные деньги.

«В связи с этим судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства гражданина, а также наложил арест на принадлежащий ему дорогостоящий автомобиль, — рассказали в УФССП. — В рамках исполнительного производства данное транспортное средство было реализовано, а денежные средства направлены на погашение задолженности перед взыскателем. Благодаря принятым судебными приставами мерам принудительного исполнения моральный вред, причиненный преступлением, был компенсирован в полном объеме, решение суда исполнено».

Напомним, что жители региона могут обратиться к приставам за помощью. Для их удобства на сайте службы был открыт электронный сервис «Интернет-приемная». В любое удобное для себя время любой гражданин может заполнить форму и направить приставам электронное обращение. Отметим, что услуга бесплатна, а сам сервис работает круглосуточно.

«В разделе «Интернет-приемная» гражданину необходимо ввести свои ФИО и контактные данные, адрес места жительства и электронной почты и др., — говорят в УФССП. — Далее потребуется выбрать вид обращения (заявление, жалоба, предложение, благодарность) и тему. В окошке «Текст обращения» изложить суть предложения, заявления или жалобы. При необходимости можно прикрепить к обращению документы и материалы в электронной форме. Далее необходимо ввести проверочный код с картинки и нажать «Подать обращение». Добавим, что поступившие через интернет-приемную обращения рассматриваются в течение 30 дней после их регистрации.

ИА «Орелград»